Canto e formatação na regional de Santa Felicidade

Da redação

Nesta semana, duas oficinas são destaque na programação da Fundação Cultural na Regional Santa Felicidade. Hoje, às 19h, acontece a Oficina de Interpretação Musical e no sábado (6), a partir das 10h, ocorre a capacitação para a Elaboração de Projetos Culturais. Realizadas na Rua da Cidadania da Regional. As duas oficinas têm duração de duas horas e são gratuitas. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo telefone: 3374-5019.