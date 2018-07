Cantor Alex Fava lança videoclipe para denunciar abandono de idosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Alex Fava lançou nesta quinta (26), no Dia dos Avós, uma música dedicada aos idosos. O videoclipe da canção "Vô" tem a participação do ator Antonio Petrin, 80, e a letra chama a atenção para o problema do abandono dos idosos por suas famílias.

A canção conta a história de um senhor que vive em uma casa de repouso e nunca recebe visitas da família. Nem o neto, já crescido, ele teve a chance de conhecer. No fim do vídeo, Alex Fava chama a atenção para o fato de que o Brasil tem mais de 30 milhões de idosos, segundo informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

"Vejo muitos idosos e pessoas mais velhas falando sobre o abandono e a violência, mas nunca vejo os jovens falando sobre isso. Gravei a música com intuito de colocarmos a mão na consciência e repensarmos a maneira como tratamos nossos avós, pais e idosos em geral", afirma Fava.

O artista ainda faz um apelo para que agressões contra idosos sejam denunciadas. O videoclipe foi gravado na Fazenda Santa Maria, interior de São Paulo. A música também está nas rádios e disponível nas plataformas digitais. "Se pelo menos uma pessoa for tocada por esse vídeo e transformar a sua atitude, todo trabalho já terá valido a pena", afirma o cantor.