Da redação

Neste sábado (20), o cantor Daniel apresenta turnê inédita com releituras de João Paulo & Daniel no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) em Curitiba. O cantor traz novos arranjos em canções já consagradas pelo público, além de diferentes fases do repertório do artista. O roteiro musical tem canções desde o início de sua carreira com João Paulo até os dias atuais, músicas que vão se completando harmoniosamente e provocam no público diferentes emoções durante o espetáculo. A produção e realização é da RW7 Production & Entertainment e Massa Play.

Daniel sempre consegue se reinventar musicalmente, ele traz sucessos de 20 anos atrás com uma musicalidade, interpretação e bom gosto incríveis



Serviço

Show do cantor Daniel - Turnê 2018 traz releituras de João Paulo & Daniel

Quando: 20 de outubro (sábado) – 21h15 (abertura do Teatro às 20h15)

Onde: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 –

Quanto: De R$ 90 a R$ 600 o Disk Ingresso