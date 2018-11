Cantor Eduardo Costa se desculpa após xingar Fernanda Lima nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Eduardo Costa, 38, pediu desculpas à apresentadora Fernanda Lima, 41, após tê-la chamado de imbecil em uma mensagem publicada em suas redes sociais. "Fui no calor da emoção e falei coisas que não penso, que não gosto de falar. Fui babaca, fui babacão mesmo", afirmou ele.

A declaração do cantor foi feita no programa Fofocalizando (SBT) desta segunda-feira (19). "Me arrependo, fui infeliz nas palavras, quero até pedir desculpas pra Fernanda, pro marido dela, pros filhos dela, pros fãs dela. Fui infeliz nas minhas palavras ali. Não me arrependo do que falei, me arrependo da forma com que falei", afirmou.

Costa, que declarou apoio ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), havia atacado a apresentadora após um discurso dela na abertura do programa Amor e Sexo (Globo): "Mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras votaram em Jair Bolsonaro e, agora, vem essa imbecil com esse discurso esquerdista", disse ele no Instagram.

"Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está. Será que a senhora só faz programa para bandido, maconheiro, esquerdista derrotado, e projetos de artistas como ela? Bolsonaro não está sozinho, o povo está com ele", continuou o sertanejo.

Na ocasião, a apresentadora falou da luta das mulheres pela libertação dos estereótipos. "Chamam de louca a mulher. A mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Se levarmos a fama, vamos, sim, deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão".

Após o ataque de Costa e de outros internautas, Fernanda bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram e afirmou que a declaração havia sido feita em julho. Já o marido dela, Rodrigo Hilbert saiu em defesa da mulher e afirmou que "o amor que tenho por você é maior do que todo o ódio do mundo".

Artistas como a cantora Elza Soares repostaram o vídeo de Fernanda com frases de apoio. "Todas nós em um só discurso", disse Elza. Muitas outras internautas agradeceram a fala: "Continue recebendo todo amor e se blinde contra o ódio gratuito de tanta gente que só tem isso a oferecer. Estamos todas juntas", escreveu uma internauta.

O Fofocalizando já havia afirmado, na semana passada, que Costa chegou a ser "colocado na geladeira" pela Globo por conta dos ataques à apresentadora. Segundo o programa, ele gravou um episódio de Altas Horas (Globo), que acabou sendo adiado, assim como um do programa Conversa com Bial (Globo).