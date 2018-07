Cantor K-Pop, Kim Dong Yoon morre aos 20 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kim Dong Yoon, 20, do grupo k-pop Spectrum, morreu nesta sexta-feria (27), informou a assessoria da Wynn Entertainment, que gerencia o grupo. A causa da morte do artista não foi informado.

A Wynn Estertainment divulgou um comunicado sobre a morte do cantor. "A família, os integrantes do Spectrum e a Wynn Entertainment estão de luto e sofrendo pela morte repentina. O funeral será discreto e fechado, a pedido da família", disse o grupo.

O cantor do grupo Spectrum, que começou em maio deste ano, era o principal rapper do grupo. Além de Yoon, a formação do k-pop conta também com Minjae, Dongkyu, Jaehan, Hwarang, Villain e Eunjun.

Antes da carreira de cantor, Yoon tinha fez sucesso no reality show "MixNine", onde apareceu pela primeira vez em dezembro de 2017.