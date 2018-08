Cantora Ana Paula da Silva abre o semestre da Roda de Samba

SMCS

O Conservatório de MPB de Curitiba abre o segundo semestre do programa Roda de Samba, nesta terça-feira (21/8), com a cantora e compositora joinvilense Ana Paula da Silva. O projeto realizado pelos professores Luiz Rolim e Gustavo Moro, e os alunos da Prática de Conjunto de Samba, é feito uma vez por mês, sempre às 17h. A entrada é gratuita.

Ana Paula da Silva é compositora, intérprete e produtora de sua obra e de outros projetos culturais. Com 22 anos de carreira lançou e produziu seis álbuns, um livro de canções e realizou shows e turnês no Brasil e exterior.

Muito premiada, Ana Paula também foi ganhadora de prêmios importantes como Caixa Cultural, Prêmio Pixinguinha, Prêmio Destaque Cultural como a artista catarinense que mais fez shows no exterior em (2013), no Prêmio da Música Catarinense ganhou como Melhor Cantora (2015).



Atualmente, faz shows de lançamento do seu primeiro DVD Canto da Cigarra em comemoração aos 20 anos de carreira na Europa e seguirá para América do Sul nos países Argentina, Uruguai e Chile através do projeto Ibermúsicas.

Serviço: Roda de Samba com Luiz Rolim e Gustavo Moro convida Ana Paula da Silva

Data: Terça-feira, 21 de agosto

Horário: 17 horas

Local: Conservatório de MPB de Curitiba

Endereço: Rua Mateus Leme, 66

Gratuito