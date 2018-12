Cantora Aurora é atração surpresa da Disney na Comic Con em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma curta passagem pelo Brasil no início do ano para apresentar-se no festival Lollapalooza, Aurora, 22, retorna ao país como atração surpresa da Disney na Comic Con Experience 2018, em São Paulo. O evento começa nesta quinta (6) e vai até domingo (9).

A cantora fará parte do painel "Disney Animation", no sábado (8). Nele, ela irá cantar a música "Baby Mine", que faz parte da trilha sonora do filme "Dumbo", com estreia mundial prevista para 27 de março de 2019.

"Eu ainda não sei muito sobre o filme, mas me sinto muito relacionada com o personagem e acho que muitos dos meus fãs se sentirão como eu. Pessoas boas, mas que se sentem estranhas e "outsiders", que são tímidas. Dumbo é assim. Espero que as pessoas que o vejam, entendam como é bonito ser 'o estranho'", comentou.

A música, agora interpretada por Aurora, faz parte da trilha original da animação "Dumbo", de 1941, e ficou conhecida na voz de Betty Notes. Na época, a canção recebeu a nomeação ao Oscar de Melhor Canção Original.

Durante o painel que a norueguesa participa, também serão apresentadas outras novidades da Disney, sobre os longas que estão por vir como "Mary Poppins", "Aladdin" e "O Rei Leão" --todos com estreias previstas para 2019.

Ela diz que também está animada para reencontrar os fãs brasileiros. "Eu realmente amo o Brasil. Sinto que os brasileiros realmente me entendem. Me sinto muito bem-vinda aqui. E meus fãs são muito emotivos. Eu os amo."

Quanto ao lançamento de novas canções ou de um novo álbum --seu último trabalho foi lançado em setembro de 2018-- ela afirma que está trabalhando em algo, embora não revele o que é. "Eu adoro dar mensagens em códigos para os meus fãs, e alguns descobrem o que é. Haverá uma continuação do que fiz neste ano".