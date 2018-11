Cantora britânica Cheryl Cole aparece com o rosto transformado e recebe críticas na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Cheryl Cole, 35 anos, foi criticada na internet por supostamente ter modificado o seu rosto com procedimentos estéticos. Ela fez uma aparição pública para divulgar o seu novo trabalho, "Love Made me Do It". Fãs solidários à artista dizem estar mais preocupados em elogiar seu novo single do que em reparar em seu novo rosto.

A ex-jurada do X-Factor não confirmou se fez procedimentos estéticos, mas fãs avaliam que ela mudou totalmente as feições de seu rosto. "Gênio, uma pessoa que faz cirurgia para parecer mais velha", comentou uma internauta brasileira.

Outros lamentaram pela escolha da cantora em fazer intervenções em seu rosto. "Não estou certo de que quero viver em um mundo em que Cheryl Cole sente que precisa de uma cirurgia plástica no rosto", disse um internauta pelo Twitter. "Não sou fã de Cheryl Cole, mas acho muito triste o que ela fez com seu rosto. Uma mulher tão linda naturalmente arruinou tudo por causa dos 'padrões de beleza", disparou uma inglesa nas redes sociais, com uma foto que mostra o antes e depois da cantora.

Fãs que comentaram na internet sobre o novo single da cantora criticaram a onda de comentários sobre o rosto de Cole. "Ela acaba de lançar uma música, e tudo o que vocês sabem falar é sobre como o rosto dela mudou?", reclamou um fã.

Além das discussões sobre as supostas cirurgias ou intervenções de beleza feitas pela cantora, internautas também comentaram se a nova música "Love Made me Do It" seria um desabafo sobre o fim de seu relacionamento com o cantor Liam Payne.

Ela desmentiu o boato em entrevista ao podcast da também cantora inglesa Jessie Ware: "Todas as minhas novas músicas foram escritas muito tempo antes da nossa separação. Por isso, nenhuma dessas músicas é sobre ninguém. Eu não sou de ficar sentada escrevendo um poema de amor sobre alguém ou para alguém em especial".