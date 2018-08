Cantora e violonista prestam homenagem a Elza Sores em show ‘Dura na Queda’

Da redação

A cantora mineira Janamô, se une ao consagrado violonista Paulão 7 cordas para prestarem uma homenagem a Elza Soares, uma guerreira da nossa música. O show batizado de ‘Dura na Queda’ foi preparado especialmente para o projeto Samba de Bamba e será apresentado hoje, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). No palco os artistas vão apresentar releituras tradicionais para a obra da ‘Mulher do Fim do mundo’, com foco no samba de raiz como ‘Malandro’ e ‘Dura na Queda’ de Chico Buarque.

Dona de uma voz que consegue ser doce e forte, potente e suave, a artista é capaz de transitar com propriedade e destreza pelo samba e pelo choro. Em sua apresentação ela imprime diferentes nuances e incursionando com autonomia na diversidade rítmica da MPB contemporânea, ciente de que sua força é originária da cultura popular, dos cantos afro brasileiros, dos tambores e minas e das tradicionais rodas de samba que frequenta.

Janamô explica que em Curitiba também vai relembrar algumas canções do seu álbum de estreia, Festeira¸de 2014, quando ainda tinha o nome artístico ‘Janaína Moreno’. No entanto o repertório do show terá como “espinha dorsal” a bossa de Elza Soares que a cantora mineira está homenageando no musical Elza – em cartaz no Rio de Janeiro. Janamô conta que se inspirou na pesquisa do musical para a criação desse show inédito que reverencia o passado de Elza dentro do grande presente, que é o samba. “Elza deu voz ao samba gênero que a consagrou desde o grande sucesso de ‘Se acaso você chegasse’ do compositor Lupicínio Rodrigues que eu vou interpretar no show”, adianta a artista.

Cantora-revelação da atual safra de intérpretes que ilumina a cena musical brasileira, a mineira Janamô é também atriz, compositora, dançarina e percussionista. Deu seus primeiros passos ainda em Belo Horizonte-MG, onde foi coroada como a Rainha da Madrugada por estar à frente de um projeto de muito sucesso na capital mineira o ‘Samba da Madrugada’.

Se dividindo entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro desde o final de 2009, depois que venceu o prêmio ‘Novos Bambas do velho samba’, e foi finalista no prêmio ‘Divas da MPB’ e no prêmio ‘Talentos do Samba’ com curadoria de Arlindo Cruz e Dudu Nobre. A artista vem dando passos sólidos na consolidação de sua carreira em meio a um mercado fonográfico desacelerado mas no entanto atento para talentos promissores que se apresentam com criatividade, autenticidade e irreverência.

Janamô entra na ‘Roda do Samba de Bamba’ com a segurança de quem bebeu na fonte, de quem buscou inspiração nos mestres tais como Jacob do Bandolim, Milton Nascimento, Cartola, Candeia, Ary Barroso, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, Ataulfo Alves, Gilberto Gil, Caetano, Paulinho da Viola, Baden, Vinicius de Moraes e Paulo César Pinheiro.

Em sua presença cênica notamos a força do feminino e suas nuances. É possível identificar desde a dramaticidade e brejeirice de Clara Nunes, a irreverencia de Carmem Miranda, a articulação e rítmica de Ademilde Fonseca, a autenticidade e força negra de Elza Soares, a passionalidade de Elis Regina, a elegância de Elizeth Cardoso e a sensibilidade de Dona Ivone Lara. A inspiração de mulheres únicas que ajudam a construir a história da nossa música em uma jovem cantora que se destaca por suas múltiplas linguagens artistas e por suas interpretações vivas, primorosas e contagiantes.

A próxima atração do projeto ‘Samba de Bamba’ é o sambista pernambucano Adiel Luna no dia 4 de setembro.

Serviço

Projeto ‘Samba de Bamba’. Apresentação da cantora mineira Janamô.

Quando: Dia 07 de agosto, terça-feira, às 20 horas,

Onde: na Caixa Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro.

Ingressos: R$20 e R$10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Duração: 90 minutos

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)

www.caixa.gov.br/imprensa|@imprensaCAIXA

www.caixa.gov.br/caixacultural