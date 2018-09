Cantora inglesa Dua Lipa compartilha em rede social hashtag #EleNão, contra Jair Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora inglesa Dua Lipa compartilhou em seu perfil no Twitter nesta sexta-feira (21) a hashtag #EleNão, contra Bolsonaro, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, movimentando perfis de cidadãos comuns, celebridades e políticos.

Ao escrever a hashtag, ela retuitava texto do jornalista canadense Peter Meiszner, que compartilhava uma matéria do The New YorkTimes [Brasil flerta com retorno a dias negros]. "E você pensava que #Trump era ruim: "Ele [Bolsonaro] disse que preferia que seu filho morresse do que virasse gay. E, na frente das câmeras da TV, ele disse a uma deputada que não a estupraria porque ela era feia".

O post de Dua Lipa teve 73 mil retuítes, 134 mil curtidas e mais de seis mil comentários, muitos deles em português, replicando a polarização das redes que vemos no Brasil.

Eduardo Maggi, por exemplo, escreveu "nem mora no br e quer falar". A usuária Mariana Vilela respondeu: "Pra você ver que não é preciso morar aqui pra perceber".