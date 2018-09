Cantora Ivete Sangalo faz batizado das filhas gêmeas em igreja de Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo, 46, foram batizadas neste domingo (16), em Salvador. A cerimônia aconteceu durante a tarde, na Igreja de Santo Antônio da Barra, mesmo local em que foi batizado o filho mais velho da cantora, Marcelo, 8.

Tanto Ivete quanto o marido, Daniel Cady, 33, chegaram à igreja vestindo branco, assim como as gêmeas Marina e Helena. A cantora chegou a acenar para as pessoas assim que desceu do carro. O nome dos padrinhos não foi divulgado.

As gêmeas nasceram em fevereiro, no sábado de Carnaval, após o casal ter recorrido à inseminação artificial para realizar o sonho do primogênito, que pedia por irmãos.

Segundo a cantora, as diferenças entre as duas estão na personalidade. "São completamente diferentes. Elas jamais vão ser chamadas de gêmeas, pronto. Elas pegaram tickets na mesma fila, mas em cadeiras diferentes", disse Ivete Sangalo em maio, em entrevista a Leo Dias, apresentador do programa Fofocalizando, do SBT.