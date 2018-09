Cantora Iza confirma casamento no final do ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza, 28, confirmou nesta quinta-feira (13) que está de casamento marcado para o final do ano. O noivo é o produtor carioca Sergio Santos, 30, que está envolvido no próximo álbum de Iza, e que já trabalhou para Valesca Popozuda e Aretuza Lovi.

O casal, que se conheceu nos estúdios de gravação, namora há quase um ano. Recentemente, a cantora também afirmou que tinha o desejo de se casar. "Não quero largar esse homem mais não, acho que encontrei o homem da minha vida. Acho não, tenho certeza", disse em entrevista a Matheus Mazzafera. "Sempre amei as coisas do casamento, o vestido, a festa, as fotos. Em último lugar vem o noivo" , brincou.

Para o jornal O Globo, Iza afirmou que o casamento acontecerá ainda no final do ano e 2018, e que será em um campo, do final da tarde até o amanhecer. Na cerimônia, participarão apenas família e amigos íntimos.

Iza contou que até mesmo o vestido já foi escolhido. Será um da Giulia Borges, da Giullièr. Apesar de ter passado um longo período sem contato com o pai, após a separação dele com a mãe, Iza afirmou que fará questão de entrar no altar com ele.

Na entrevista, Iza também contou que tirou suas tranças, as box braids, porque elas pesam. "Hoje estou mais livre, leve e solta", disse. A cantora adotou o cabelo em cachos: "Estava usando as tranças há quatro anos e querendo trocar, até mesmo para a saúde do meu cabelo. Não se pode ficar muito tempo com as tranças porque isso acaba quebrando o cabelo e danificando a raiz. Foi mais também por questão de foto de divulgação, como já tinha lançado o álbum podia trocar de visual e estou muito satisfeita."

Ela ainda falou sobre sua próxima apresentação do Prêmio Multishow, sem revelar muito. Afirmou que irá cantar "Ginga" e um de seus próximos singles, ainda não divulgado. "Só posso adiantar que subirei ao palco cantando com mais 60 pessoas. Vai ser histórico", disse.

CARREIRA

As bandeiras de representatividade e empoderamento da mulher negra têm sido alicerces do sucesso de Iza desde que a publicitária de Olaria, na zona norte do Rio, passou a publicar suas gravações autorais e covers no YouTube.

Depois de um ano com seus singles nas paradas musicais brasileiras, a cantora foi escolhida como sucessora de Anitta e Thiaguinho na apresentação do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow. Nesta terça, ela ensaiava com Harmonia do Samba, Sorriso Maroto e Nego do Borel para o programa que vai ao ar às 20h30.

A cada episódio, ela recebe três convidados, sem distinção de estilos, que se revezam no palco sozinhos, em duetos ou todos juntos --a seleção já incluiu nomes como Gilberto Gil, Naiara Azevedo e Di Ferrero.

É justamente esse ecletismo o grande chamariz do programa, diz ela. "Acaba mostrando como a música brasileira é diversa. Hoje em dia o público é mais aberto, esse programa é o reflexo do que a gente vive, esse grande encontro, as pessoas estão cada vez mais consumindo estilos diferentes e acho isso supersaudável."

A quinta temporada do Música Boa Ao Vivo segue até outubro com as gravações em São Paulo, após um incêndio atingir os estúdios do programa no Rio de Janeiro.

A mudança de sede é só mais um detalhe na agenda da cantora, que continua em turnê nacional de seu álbum de estreia, "Dona de Mim", até o fim do ano. No último fim de semana, por exemplo, ela foi de Florianópolis a Manaus com shows em dias consecutivos.

Nos próximos meses, Iza deve lançar parcerias com Sandy, Di Ferrero e Ponto de Equilíbrio. "No final do ano devo dar um tempo, tirar umas férias, e 2019 a gente volta com tudo, com novas parcerias."