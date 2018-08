Cantora Naiara Azevedo aparece em Malhação e apresenta música nova

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Naiara Azevedo, 28, fez uma participação especial em "Malhação: Vidas Brasileiras", nesta quinta-feira (30), e aproveitou para cantar sua música nova, além de recordar como a novela foi importante em sua infância e adolescência.

"Estou muito feliz! Sou amante de Malhação, acompanhei por tantos anos. Pegou parte da minha infância, toda a minha adolescência e, agora, na fase adulta tem aquele sentimento de saudosismo", afirmou a cantora ao Gshow.

Naiara apareceu na trama como uma cantora convidada para se apresentar na cidade fictícia de Barreirinhas, onde morou a personagem Maria Alice (Alice Milagres). No show, feito para os alunos do colégio Sapiência, ela aproveitou para cantar "Chora No Meu Colo", que ganhou clipe na última semana.

A música, disponível em todas as plataformas de música, traz, em seu clipe, a cantora vestida de boneca ao lado de Guilherme Araújo, ex-participante do "De Férias Com o Ex", da MTV. Aos atores de Malhação, Naiara disse que a canção não tem nada a ver com ela. "Mas espero que muitas pessoas se identifiquem", brincou.