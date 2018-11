Cantora Paula Fernandes faz primeira aparição com novo namorado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Paula Fernandes, 34, fez as primeiras aparições em público com o namorado Gustavo Lyra. Os dois foram a duas festas. No aniversário da modelo Izabel Goulart, na casa do apresentador Matheus Mazzafera, e também na festa de aniversário de Rodrigo Faro.

O empresário paraibano tem 29 anos e, segundo o programa Fofocalizando, do SBT, os dois foram apresentados pelo estilista Eduardo Amarante há pouco mais de um mês.

Antes de Lyra, Fernandes namorou o cantor Thiago Aracam. O último relacionamento mais longo da cantora foi com o dentista Henrique do Valle, que durou quatro anos.