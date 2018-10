Cantora Shakira lançará websérie sobre a sua vida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora colombiana Shakira lançará a websérie "Shakira Dream", na qual narrará suas experiências, revelará segredos de sua família e falará sobre sua trajetória, informou a Caracol TV em seu site: "O primeiro capítulo do novo projeto da cantora colombiana terá como título 'Music is My Life' (A Música é a Minha Vida)".

Shakira, que fará uma turnê latino-americana em outubro e novembro, logo publicou uma prévia em suas redes sociais, que inclui um vídeo no qual faz um resumo de sua carreira. "'A música é minha vida/Music is my life'. Não percam o primeiro episódio da série de #Shakira Dream", escreveu em sua conta no Instagram.