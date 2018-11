Cantoritiba chega à sua quinta edição. Veja a programação

Da redação

A quinta edição do Festival Internacional de Corais de Curitiba, o Cantoritiba, começa essa semana. De hoje a 4 de novembro, cerca de 60 grupos de canto coral brasileiros e internacionais, vindos do Uruguai, Argentina, Portugal e Estados Unidos, vão se apresentar em mostras competitivas e não competitivas.

De acordo com o diretor de marketing do evento, José Roberto Krasucki, esta edição do Cantoritiba será marcada pela diversidade. O festival cresce a cada edição e se torna destino inclusive de grupos internacionais. É uma experiência marcante para quem gosta de música, de divulgação do trabalho e também a chance de conhecer outras culturas musicais”, diz Helcio Pimentel, presidente do festival.

Na comissão avaliadora, um dos nomes de maior destaque é o maestro norte-americano Keith McCutchen, que é pianista e compositor com reconhecimento mundial. Os ingressos para o Festival estão disponíveis pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 15. As apresentações nos palcos abertos que acontecem pela cidade são abertas ao público.

A programação completa

Quinta-feira, dia 01/11

12h |Palco Aberto — Regional Matriz Praça Rui Barbosa (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

20h |Abertura Oficial — Pequeno Auditório Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Sexta-feira, dia 02/11

10h |Palco Aberto — Oratório de Bach (R. Schubert, 175 – Vista Alegre)

10h |Palco Aberto — Praça Interna Hostel Roma (R. Barão do Rio Branco, 805 – Centro)

16h |Mostra Não Competitiva Erudita/Sacra — Pequeno Auditório Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

20h |Mostra Competitiva Erudita/Sacra — Pequeno Auditório Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Sábado, dia 03/11

10h | Palco Aberto — Ruínas São Francisco (Praça João Cândido – São Francisco)

10h |Palco Aberto — Oratório de Bach (R. Schubert, 175 – Vista Alegre)

14h | Mostra Não Competitiva

Popular — Pequeno Auditório

Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

16h30 | Mostra Não Competitiva Popular — Pequeno Auditório Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

20h | Mostra Competitiva Popular — Pequeno Auditório Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Domingo, 04/11

10h | Palco Aberto — Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco – Largo da Ordem)

10h | Palco Aberto — Mercado Municipal (Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro)

19h | Noite de Premiação — Grande Auditório Teatro Positivo, R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido



Serviço

Festival Internacional de Corais de Curitiba – Cantoritiba

Data: De 01 a 04 de novembro de 2018