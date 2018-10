Caoa Chery mostra novo sedã de porte médio com motor turbo flex

Folhapress

JACAREÍ, SP (FOLHAPRESS) - A Caoa Chery inicia a produção nacional do sedã Arrizo 5, modelo de porte médio que será apresentado ao público no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.

O carro tem motor 1.5 turbo flex, com 150 cv de potência. O câmbio é automático do tipo CVT. Lanternas e luzes diurnas utilizam LEDs.

Com 4,53 metros de comprimento e distância entre-eixos de 2,65 metros, o Arrizo 5 se posiciona entre o Volkswagen Virtus e o Toyota Corolla.

O preço deve oscilar de R$ 69 mil a R$ 79 mil, segundo Henrique Sampaio, diretor de marketing da Caoa Chery. Os valores serão divulgados no Salão do Automóvel de São Paulo.

A versão mais equipada se chamará RXT e terá teto solar, bancos com formação de couro e quatro airbags (frontais e laterais).

Há botão de partida e chave presencial: basta o motorista tocar na maçaneta para que as portas sejam destravadas.

A marca expôs dois carros pré-serie, produzidos antes de a linha de montagem trabalhar em capacidade plena. Há bom espaço interno, com cinto de segurança com três pontos de ancoragem para todos os ocupantes e fixação Isofix para assentos infantis.

De acordo com Sampaio, o desenho segue o conceito dos carros europeus, considerado por ele "mais atemporal".

O acabamento interno tem plásticos pretos e detalhes em vermelho nas costuras dos bancos.

As vendas do Arrizo 5 começam em novembro. Em setembro, a marca teve 1.080 unidades emplacadas, o que coloca a Caoa Chery na 15ª posição entre as mais vendidas do Brasil.

Segundo Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery, a montadora prevê comercializar 34 mil unidades em 2019.

A fabricante pretende lançar mais dois modelos no próximo ano, ambos utilitários esportivos. Hoje, a linha é composta pelo compacto QQ e pelo jipinho urbano Tiggo 2.

A expectativa de crescimento nas vendas é baseada na chegada de novos produtos e na expansão da rede.

As lojas receberam nova identidade visual e seguem em processo de ampliação: de 25 lojas no fim de 2017 para concessionárias lojas até dezembro de 2018.