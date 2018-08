Capacidade de fazer reformas define nível de risco do Brasil, afirma S&P

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após rebaixar a nota de crédito do Brasil em janeiro, a agência de risco S&P Global está de olho no resultado das eleições e, mais especificamente, na capacidade do futuro presidente de formar coalizões e promover reformas fiscais para reavaliar a classificação do país.

"A fraqueza fiscal é a chave para a avaliação do Brasil. Há muito espaço para volatilidade, qualquer eleição é assim. Mas nada vai acontecer com a nota de crédito do país até sabermos qual é o plano da administração", diz Sebastian Briozzo, analista de ratings soberanos para a América Latina.

Em janeiro, a S&P rebaixou a nota de crédito da dívida do Brasil de "BB" para "BB-" -três degraus abaixo do grau de investimento, concedido a países considerados bons pagadores--, argumentando lentidão no progresso de medidas para corrigir a piora fiscal.

Segundo Briozzo, para a nota de crédito permanecer no patamar em que está após as eleições ou até subir, o futuro presidente deverá apresentar um plano consistente para a questão fiscal e isso passa por uma reforma da Previdência.

"Para nós, é menos importante quem vai ganhar, mas qual é a capacidade que terá de criar coalizões e mudar essa estrutura no longo prazo", afirma.

Briozzo ressalta que mudanças mais brandas na condição fiscal e no sistema de aposentadorias podem sustentar a classificação do Brasil no curto prazo, mas, no médio prazo, serão necessárias medidas mais profundas.

Sobre a volatilidade nos mercados financeiros no Brasil --seja pela instabilidade pré-eleição, seja pela contaminação por crises em outros emergentes--, a equipe da S&P diz que observa fundamentos mais estruturais para definir suas notas e reforça que o Brasil tem particularidades.

"A depreciação do câmbio aconteceu mais rápido do que esperávamos inicialmente, mas fatores estruturais são mais importantes para compor o rating. Não é problemático, a não ser que o Brasil se torne mais dependente de financiamento externo no longo prazo, como é o caso da Turquia ou da Argentina", diz Briozzo.