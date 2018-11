Capela é pichada com símbolo nazista no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma capela em Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, amanheceu neste domingo (14) pichada com quatro suásticas nazistas em sua fachada.

A Polícia Civil afirmou que o registro do caso foi feito pela manhã e que "diligências estão em andamento". O caso foi registrado na 151° DP (Nova Friburgo). A capela fica localizada em uma vila turística da cidade, a cerca de 30 km do centro do município.

Também neste mês, houve outro caso de pichação do símbolo em uma escola estadual em São Paulo, no bairro de Tremembé.