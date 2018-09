'Capitã Marvel' ganha primeiro trailer e tem data de estreia divulgada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi divulgado nesta terça-feira (18) o primeiro trailer do filme "Capitã Marvel", durante uma transmissão ao vivo no programa "Good Morning America", do canal americano ABC. No início de setembro, a Marvel divulgou fotos oficiais do filme.

O filme tem estreia marcada no Brasil para 7 de março de 2019. O longa conta a história da heroína Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, 28, uma pilota da força aérea com poderes alienígenas.

"O que me fez fazer esse filme foi a Carol, essa personagem é tão inspiradora e incrível. Ter a oportunidade de fazer esse papel é excelente", disse a atriz.

No trailer são mostradas diversas fases da vida de Carol, e é possível ver a Capitã Marvel em ação pela primeira vez. Em "Vingadores: Guerra Infinita", a heroína foi mencionada em uma cena após os créditos.

O vídeo mostra a Capitã Marvel caindo na Terra na frente de uma Blockbuster, pois o longa se passa nos anos 1990. Carol havia deixado o planeta para se integrar à equipe intergalática Starforce, da qual Jude Law, 44, é o comandante.

A heroína tem poucas lembranças de seu tempo na Terra. Ao retornar, ela descobre que há uma raça de alienígenas, os Skrulls, ameaçando o planeta. Eles são capazes de se transformarem em qualquer pessoa com quem tenham tido contato.

O elenco conta ainda com a participação de Samuel L. Jackson, no papel de Nick Fury, futuro chefe da Shield. O ator foi rejuvenescido com efeitos digitais. No trailer, ele é mostrado pela primeira vez antes do acidente que o fez perder um de seus olhos.