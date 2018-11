Capital Inicial surpreende fãs com show no metrô de São Paulo para divulgar Rock in Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Divulgando a próxima edição do Rock in Rio, que acontece em setembro e outubro de 2019, o Capital Inicial fez, na tarde desta terça-feira (6), um show surpresa na estação Paraíso do metrô de São Paulo, pegando os usuários do sistema de surpresa.

A banda divulgou nas redes sociais um vídeo com um trecho da apresentação, em que, acompanhada pela plateia que se formou, executa o hit "Primeiros Erros" cercada por telefones celulares.

Atração das edições 1991, 2001, 2011, 2013 e 2017 do Rock in Rio, o Capital Inicial ainda não foi anunciado para a próxima edição do festival, mas a ação indica que isso pode acontecer.

Na última quinta (1º), o Rock in Rio anunciou para o dia 12 de novembro as vendas do Rock in Rio Card. O cartão equivale a um ingresso antecipado e garante a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações. Quem comprar o ingresso poderá escolher, entre os dias 6 de fevereiro e 8 de abril de 2019, em qual data pretende usá-lo.

A venda de ingressos será feita neste site. Os valores serão de R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia-entrada). A oferta é limitada a quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada -a exceção é para a meia-entrada de pessoas com necessidade especial, que têm direito a comprar a meia-entrada também para seu acompanhante.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock, na capita fluminense. A organização do festival já anunciou algumas atrações.

O dia 4 será dedicado ao metal, com Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura e Canto Cego. No dia 5, o pop será o foco, com P!nk, The Black Eyed Peas, Anitta e uma nova atração que ainda será anunciada. Encerrando o evento, no dia 6 de outubro, estão Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso.