Capital recebe a Fender Week, uma imersão no mundo icônico das guitarras

O selo musical Red Records e o Hard Rock Cafe Curitiba trazem aos curitibanos fãs de rock n roll a oportunidade única de conhecer uma das mais importantes marcas de guitarras, contrabaixos e amplificadores do mundo, a Fender Musical Instruments Corporation. A Fender Week, evento que já passou por cidades como Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina e Florianópolis, chega à capital paranaense no dia 21 novembro e vai até 1º de dezembro, com programações no Hard Rock Café e na The One Harley-Davidson Curitiba.

Quem passar pelo evento viverá uma jornada de descobertas e experiências musicais, incluindo “test-drives” nos instrumentos. Os participantes poderão conferir a maior coleção de instrumentos Custom Shop já mostrada em um evento Fender no Brasil, além de lançamentos das séries American Professional, American Elite, Player Series e Contemporary Series.

O encontro é gratuito e tem a parceria da Rádio Mundo Livre FM e da loja Garagem Instrumentos Musicais, referência na cidade. Falando em referência, a grande estrela da exposição preparada para a Fender Week Curitiba é a Telecaster Custom Shop George Harrison, uma reedição da guitarra criada em 1969 especialmente para o guitarrista dos Beatles.

A Fender Week traz ainda a Curitiba outros 70 instrumentos utilizados por artistas lendários, como Eric Clapton, David Gilmour (Pink Floyd), Jimi Hendrix, Buddy Guy, Steve Ray Vaughan, Mark Knopfler, Jeff Beck, Steve Harris (Iron Maiden), Dave Murray (Iron Maiden) e Richie Blackmore (Deep Purple).

O evento também contará com o Circuito de Bandas Fender, com 14 shows, todos especialmente servidos de instrumentos da marca. Entre eles estão apresentações de Zé Rodrigo, Ready To Rock e 13 Tribos. Além disso, haverá um espaço destinado para a compra de instrumentos, com descontos e promoções exclusivas.

O encerramento da Fender Week acontece no dia 1º de dezembro, na The One Harley-Davidson, com exposição e testes de produtos, vendas de instrumentos e shows com bandas convidadas.

Serviço

Fender Week Curitiba

Quando: 21/11 a 30/11, das 19h às 22h

Onde: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel.)

Entrada: gratuita ou R$ 10 de couvert opcional

1º/12

Das 19h às 22h

Onde: The One Harley-Davidson )R. Gen. Mário Tourinho, 1055 - Seminário)

Entrada: gratuita ou R$ 10 de couvert