Capital recebe a maior feira de animais de estimação do Estado

Da Redação Bem Paraná

No final deste mês acotnece a 3ª edição da maior feira de animais de estimação do Paraná e uma das maiores do Sul do Brasil, a Expopet Curitiba 2018. A feira acontece entre os dias 27 e 29 de julho, no Centro de Exposições do Parque Barigui, e tem expectativa de atrair cerca de 30 mil visitantes. Uma das grandes atrações deste ano, será a presença do aventureiro, biólogo e apresentador Richard Rasmussen.

Mais de 50 expositores de vários estados brasileiros participarão da Expopet apresentando diversos produtos, entre eles: alimentares/nutrição, higiene, saúde, beleza, roupas e acessórios, voltados para pets de quatro patas. Outro diferencial é que os expositores estarão oferecendo os produtos e serviços com preços de feira.

Outras atrações na feira serão o desfile pet e o campeonato de tosa. Outro destaque, será a Feira de Adoção que reunirá diversas ongs, com o apoio da rede de proteção animal de Curitiba, onde o visitante terá a oportunidade de adotar um novo integrante de quatro patas para sua família.

No dia 27 de julho, a feira estará aberta das 13 às 22 horas, no dia 28 de julho das 10 às 22 horas e no dia 29 de julho, das 10 as 21 horas. O ingresso poderá ser adquirido diretamente na bilheteria do local.