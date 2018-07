Capital vai ter pôr do sol até o final de semana; depois pode chover

Antonio Trajano

O clima de veranico em Curitiba tem data para acabar. Até o final desta semana as temperaturas ficam altas durante as tardes, o céu com poucas nuvens e o tempo seco. E, assim como ontem, o pôr do sol vai estar presente no fim de tarde curitibano. Porém, a partir do sábado o clima muda. Uma frente fria pode entrar no Estado, trazendo chuva no sábado. Com isso, a previsão é que as temperaturas sofram queda. No domingo a mínima pode chegar a apenas 7ºC. A próxima semana deve ser mais gelada que a atual.