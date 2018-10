Caramuru, de Ponta Grossa, vence o Maringá e conquista tricampeonato no vôlei

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Caramuru Vôlei é o Campeão Paranaense de 2018. A equipe masculina conquistou o tricampeonato no último sábado (20), em cima do Copel Telecom/Maringá Vôlei, no ginásio Chico Neto na casa do adversário. Pelo placar de 3 sets a um e com parciais de 26 x 28, 30 x 28, 25 x 17 e 25 x 23, a equipe do Tigre mostrou superioridade e foi melhor também no segundo jogo.

Depois de perder as duas partidas na fase classificatória do campeonato, o Caramuru analisou profundamente a equipe adversária e focou nos erros que vinha cometendo e deu certo. Apesar do equilíbrio no placar e na quadra, o alvinegro de Ponta Grossa trouxe pra casa o terceiro título consecutivo e de quebra, teve o ponteiro Matheus, eleito o melhor jogador da partida, que levou o troféu Copel Telecom. O jogo foi também uma prévia do que será a disputa entre os times do Estado na Superliga. O torneio nacional reúne os 12 maiores clubes do Brasil e tem estreia marcada para o próximo dia 27, quando o Caramuru joga em casa, contra a equipe EMS Taubaté Funvic.

Para o técnico Fábio Sampaio, o título é resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido. “Desde que montamos o elenco para essa temporada, focamos em um grupo maduro, capaz de manter o foco, mesmo atrás do placar. E deu certo”, aponta. Sampaio diz que a determinação de todos é que fez com que o resultado chegasse. O professor destaca ainda que a conquista da taça aumenta a responsabilidade, fazendo com que as apresentações na Superliga sejam marcadas pelo protagonismo do time. Ao final do jogo, o técnico relembrou um pouco da trajetória do clube até aqui e destacou o apoio dos patrocinadores.