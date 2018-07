Cardi B intriga fãs ao escolher nome da filha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (11), a cantora Cardi B, de 25 anos, deu à luz sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o rapper Offset. Além de anunciar o nascimento da menina, a cantora também revelou o nome da criança: Kulture Kiari Cephus, que chamou a atenção logo de cara.

Em abril, Cardi B deu uma entrevista à apresentadora Ellen Degeneres, na qual contou que já havia decidido um nome para sua filha, e que foi seu marido que escolheu. Entretanto, preferiu fazer mistério sobre qual seria o eleito.

Mas qual a origem desse nome curioso? Para começar, Kiari Cephus são o nome e sobrenome de nascimento de Offset, pai da menina. Segundo uma definição encontrada no site Names.org, o nome Kiari pode significar "linda alma".

Já Kulture, o primeiro nome da menina, parece ter uma relação direta com a profissão dos pais: a palavra "culture" em inglês, escrita com a letra "c", significa "cultura". Em bósnio, Kulture também quer dizer "culturas".

Além disso, uma curiosidade que não passou desapercebida por fãs é que "Culture" é o título de dois discos do trio de hip hop "Migos", do qual Offset faz parte.

Cardi B revelou que estava grávida durante um show em abril. Ela não queria interromper a agenda de compromissos e continuou trabalhando o máximo que pôde.

A rapper, cujo nome completo é Belcalis Marlenis Cephus, é casada desde setembro do ano passado com Offset, que já tem quatro filhos.