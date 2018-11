Cardi B se apresenta à polícia após briga envolvendo garçonetes em clube de strip

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Cardi B, 25, se apresentou à polícia nesta segunda-feira (1º), por conta de seu envolvimento em uma briga dentro de um clube de strip. A rapper foi oficialmente acusada de duas contravenções, assalto e imprudência, segundo o site americano TMZ.

Fontes próximas disseram que Cardi B foi indiciada por ter mandado seguranças e amigos seus agredirem duas garçonetes na boate Angles Strip Club, em Nova York, que supostamente teriam passado uma noite com seu marido, Offset.

As mulheres teriam sofrido com agressões físicas, como socos, puxões de cabelo e pancadas de cadeiras e garrafas.

Mesmo tendo se apresentado, Cardi B ainda não deve ser presa. O processo encontra-se em aberto e a rapper irá ao tribunal para uma audiência, marcada para o dia 29 de outubro. Em sua visita à delegacia na manhã desta segunda (1º) Cardi tirou uma fotografia e forneceu suas impressões digitais para o fichamento do caso.

No começo do mês de setembro, Cardi B também teve desentendimentos com Nicki Minaj. Durante um evento do Fashion Week de Nova York, as rappers trocaram insultos aos gritos e até sapatadas.

Vídeos divulgados em redes sociais e pelo site americano TMZ mostraram Cardi B já sendo segurada por seguranças, enquanto gritava em direção a Nicki Minaj. Em certo momento, ela tirava os sapatos e lançava-os contra a rival.

Na saída do evento, Cardi B já aparecia com um hematoma no rosto. Segundo a imprensa americana, resultado dos empurrões e da tentativa dos seguranças das duas cantoras para afastá-las. A revista Variety afirmou que a polícia local vai investigar o ocorrido.