Careca, atriz Joey King relata preconceito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Joey King, 19, de sucessos como "A Barraca do Beijo" e "Invocação do Mal", usou suas redes sociais para contar que sofreu preconceito, durante um voo, por estar careca. "Por que as pessoas são estúpidas às vezes?", questionou a jovem em sua conta no Twitter.

Segundo a artista, um homem, que estava sentado ao seu lado no avião, tirou uma foto sua sem pedir permissão, como se ela não fosse perceber, e enviou para a mulher, afirmando que estava ao lado de uma garota com câncer e que estava com "medo de pegar a doença".

"Eu li a mensagem por cima do ombro dele e dizia: 'Uma garota careca do meu lado, com a droga de um câncer, tossiu e eu não quero ser contaminado'... Você está de brincadeira?", postou Joey no Twitter neste domingo (19).

A atriz raspou a cabeça no mês passado para fazer a série "The Act", da plataforma Hulu, que contará histórias de crimes reais. Joey vai interpretar Gypsy Rose Blanchard, que matou a mãe, Dee Dee (que será vivida por Patricia Arquette), após ser forçada a viver por anos como uma pessoa doente, apesar de ser saudável.