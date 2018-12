Carille tem mais três jogos no Al Wehda e chega ao Corinthians depois do Natal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado pelo Corinthians nesta sexta-feira (7), o técnico Fábio Carille comandará o Al Wehda por mais três jogos e só se despede do clube saudita depois do Natal, em 28 de dezembro.

O treinador falou à Rádio UFM após a derrota por 1 a 0 contra o Al Taawon antes do anúncio do clube alvinegro. "Se realmente fechar lá, eu fico até o jogo do Al Ahli", disse.

Carille ainda estará à frente do Al Wehda em dois jogos fora de casa, contra Al Ittifaq e Al Faisaly, em 13 e 20 de dezembro, respectivamente, e se despedirá em casa no duelo contra o Al Ahli, no dia 28. Depois, já sem o técnico, o Campeonato Saudita retorna em 10 de janeiro.

O anúncio do Corinthians sobre a volta do treinador, que deixou o clube em maio passado, foi feito via WhatsApp para a torcida. Às 16h45, o clube publicou em suas redes sociais que tinha uma novidade incrível para contar e, quem quisesse saber em primeira mão, precisaria enviar uma mensagem a um número de WhatsApp do time.

É o projeto "Loko da Fiel", criado para divulgar notícias do clube no aplicativo de mensagens. Feito isso, vinha a confirmação. "Agora é oficial: Fábio Carille voltou e é o novo técnico do Timão", dizia a resposta automática. Oito minutos depois, o anúncio tornou-se oficial por meio das redes sociais do Alvinegro.