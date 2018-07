Carioca e Maurício Meirelles poderão reforçar equipe do “Vídeo Show”

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Os humoristas Márvio “Carioca” Lúcio e Maurício Meirelles, recém-saídos do “Central da Copa” e “Zona Mista”, exibidos por Globo e SporTV, respectivamente, poderão reforçar a equipe do “Vídeo Show”. Há várias propostas em discussão na emissora para turbinar o programa, e os dois profissionais estão incluídos nelas. No caso em questão, aí já fazendo uma aposta no campo do humor. Carioca, ex-“Pânico na Band” caiu nas graças de todos fazendo o Cascadura Júnior durante o Mundial, enquanto Meirelles, outro ex-Band, se destacou no “ZM”. Confirmados, não estão ainda, porque o negócio precisa sair do papel, porém, o interesse existe. E também seria uma maneira de dar “uma quebrada” no esquema atual do “Vídeo Show”, hoje mais feminino do que nunca. É aguardar.

Boa frente

A Record promove nesta terça-feira, às 20h45, a estreia de “Jesus”, sua nova produção bíblica, estrelada por Dudu Azevedo, Mayana Moura, Marcos Winter, André Gonçalves, Day Mesquita, Adriana Birolli, Mauricio Mattar, entre outros. Segundo a equipe, a novela entrará no ar com cerca de 40 capítulos gravados.

E a audiência?

Responsável pelo roteiro de “Jesus”, Paula Richard não corre de perguntas do tipo “qual a expectativa de audiência?”. “Isso a gente entrega pra Deus, ou melhor, pra Jesus”, tem dito a autora, confiante que a história terá bons resultados.

Fase de orçamento

Record e Casablanca começam a levantar agora os custos de produção da substituta de “Jesus”, “Gênesis”, escrita por Gustavo Reiz. O autor já entregou os 10 primeiros capítulos da história, que deverá marcar a volta do diretor Alexandre Avancini às novelas, após período dedicado ao filme “Nada a Perder”.

Voando baixo

A “Praça” de Carlos Alberto de Nóbrega, exibida pelo SBT nas noites de quinta-feira, continua voando baixo. Neste ano, chegou a vencer a Globo em seis oportunidades e não perdeu um duelo sequer para a Record.

Fila das sete - 1

Rosane Svartman e Paulo Halm, dupla do sucesso “Totalmente Demais”, estão em processo de aquecimento para uma nova novela na faixa das sete da noite. O projeto já tem um nome de trabalho, “Bom Sucesso”, e será exibido na temporada de 2019.

Fila das sete – 2

Atualmente, às 19h, está em cartaz “Deus Salve o Rei”, que dará lugar a “O Tempo Não Para” em 31 de julho. Depois, entrará em exibição “Verão 90 Graus” e, aí sim, “Bom Sucesso”.

Super Taís

Confirma-se o desejo da Globo em movimentar Taís Araújo em nada menos que três trabalhos nos próximos meses. Primeiro, como apresentadora, no “Popstar”, depois, na série “As Mulheres de Troia”, com gravação a partir de agosto, e em seguida, fazendo uma das protagonistas de “Troia”, novela de Manuela Dias para a faixa das 21h.

Também garantidas

Leandra Leal e Débora Falabella também foram confirmadas em “Mulheres de Troia”. A minissérie vai falar sobre o trabalho de uma ONG.

Painel do Gugu

O sertanejo César Menotti estará como um dos jurados no painel do “Canta Comigo”, nesta quarta-feira. Comandado por Gugu, o programa chega ao seu segundo episódio.

Bate – Rebate

Bruna Marquezine volta nesta segunda-feira aos estúdios de “Deus Salve o Rei” e grava também amanhã...

...Assim que concluir esse trabalho, férias na Europa.

O programa “O Céu é o Limite” ganhará novos cenários na Rede TV!.

Marcílio Moraes promove nesta segunda-feira, a partir das 20h no Bar Balcão, em São Paulo, o lançamento do livro Entre As Estrelas: Aquiles – A Saga de um Autor de Telenovelas...

...Marcílio que não sai do ar na Record. Acabou “Ribeirão do Tempo”, entrou “A Lei e o Crime” e daqui a pouco voltará “Essas Mulheres”.

Muitos atores cotados para a minissérie “Mamonas Assassinas” foram chamados para “Jesus”...

...Fernando Pavão, Sacha Bali...

...A produção vai mesmo ficar para o ano que vem.

Após barulho na internet e declaração infeliz, Alinne Prado aparece como mais um nome cotado para “A Fazenda”.

Patrícia Poeta faz o “Encontro” nesta semana e Ana Furtado, a próxima, nas férias de Fátima Bernardes.

C´est fini

Chegaram ao fim as gravações das audições às cegas no “The Voice Brasil”. A equipe, agora, vai preparar o estúdio para receber a fase das batalhas. Lembrando que a Globo já está recebendo inscrições dos interessados em participar do programa em 2019. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!