Carla Dias, Raul Gazolla e Françoise Forton estrão no novo SuperChef Celebridades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já foram escolhidos os oito participantes do novo SuperChef Celebridades, que estreia no próximo dia 20 no programa Mais Você (Globo), apresentado por Ana Maria Braga. A edição anterior teve como vencedor o ator Gabriel Louchard.

Agora, os escolhidos para participar dos workshops com chefs renomados e participar das provas são: Carla Dias, Daiane dos Santos, Françoise Forton, Maria Joana, Raul Gazolla, Rainer Cadete, Rafael Cortez e Rafael Zulu. Eles concorrerão ao prêmio de R$ 50 mil.

Criado em 2012, o programa é uma adaptação do americano MasterChef, que mostra a competição de amadores da cozinha. A Globo também já fez três edições do SuperChefinhos, com a participação de crianças. Marina Ruy Barbosa e Isabella Dummond participaram da primeira edição.

A versão brasileira do Masterchef passa na Band. A última edição foi encerrada no último dia 1º e deu o prêmio de R$ 200 mil, um curso na escola Le Cordon Bleu da França e um carro a gaúcha Maria Antônia, 37.