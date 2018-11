Carla Diaz diz ter estilo básico e que demora mais para escolher a lingerie do que a roupa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carla Diaz, 27, afirmou nesta terça-feira (23) que não tem muita familiaridade com a moda, mas já começa a pegar gosto por esse mundo novo. A artista mal voltou da Semana de Moda em Paris e já marcou presença na 46ª São Paulo Fashion Week, onde trabalhou nos bastidores do desfile da grife PatBo.

"O mundo da moda, para mim, está sendo uma novidade. E é algo muito gostoso porque eu era muito 'basicona', de pegar uma calça jeans e uma T-Shirt para o dia a dia. Mas agora estou pegando o gosto por criar", disse Diaz, que diz estar tentando ousar mais em seus "looks", apesar de ainda priorizar o conforto.

A atriz, que fez uma participação especial em "Espelho da Vida" recentemente, revelou que, apesar de básica, tem uma preocupação especial por suas lingeries. "Eu sempre combino a lingerie. Gosto de me vestir para mim em primeiro lugar. A lingerie é sempre o primeiro passo, e o passo que às vezes eu mais demoro para escolher."

Diaz, que afirmou ainda não poder dar detalhes de seus próximos projetos, aproveitou para exaltar a importância da autora Gloria Perez em sua carreira. "A Karine foi um divisor de águas na minha vida", disse ela se referindo a sua personagem na novela "A Força do Querer" (Globo).

"A Glória me mostrou para o mundo, porque as novelas dela são muito vendidas. 'O Clone', eu percebo que é uma das novelas mais vendidas do mundo até hoje", disse. "Ela é a autora que me mostrou em duas fases diferentes, uma criança [em 'O Clone'] e agora mais madura [em 'A Força do Querer']."