Carla Vilhena abre o jogo sobre saída da Globo e assume cabelos brancos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após trabalhar na Globo por 34 anos, a apresentadora Carla Vilhena, 51, resolveu abrir o jogo sobre a sua saída do canal. "Trabalho desde os 16 anos com carteira assinada. É a primeira vez na minha vida [que faço isso] e estou fazendo coisas que eu gosto, viajando, passeando, escrevendo", disse, em entrevista ao Mariana Godoy Entrevista desta sexta (7), na RedeTV!.

Carla deixou a emissora no começo de 2018. Segundo ela, a atitude foi sendo maturada ao longo de algum tempo. "É uma tendência que eu já vinha detectando há alguns anos e já vinha me preparando para isso. Pensei que precisava passar um pouco de como eu realmente sou, porque muita gente que me encontrava na rua já dizia que sou engraçada, divertida e parecia mais velha na televisão", destaca a jornalista, que revela ainda que, na infância, tinha o sonho de ser cigana. "Viajar o tempo todo sem parar."

Agora fora do ar, Carla resolveu assumir os fios brancos de seu cabelo. "Até fiz no meu site um post sobre isso porque as pessoas me questionavam muito. Você está indo contra a corrente, contra toda a humanidade, praticamente. A gente, principalmente aqui no Brasil, ainda tem uma exigência muito grande com relação a mulher de uma estética mais convencional. Não gosto realmente de pintar cabelo, então resolvi encarar", explica.

Para 2019, a apresentadora diz já ter um objetivo traçado. "Vou escrever um livro. Com certeza está entre os meus planos, sim."