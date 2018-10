Carlinhos Brown faz show em gala beneficente em prol de pacientes com câncer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) organiza nesta quarta-feira (3) seu primeiro jantar de gala beneficente, em prol de pacientes em tratamento contra câncer em todo o Brasil.

A Sala São Paulo, no centro da capital paulista, irá receber o show de Carlinhos Brown. Também são convidados especiais da noite Murilo Rosa, Marisa Orth e Daniel Boaventura.

A associação foi fundada por Merula Steagall para produzir e disseminar conhecimento, oferecer suporte e mobilizar parceiros para alcançar a excelência e a humanização no cuidado integral de pacientes onco-hematológicos.

De forma multidisciplinar e com forte impacto em políticas públicas de saúde, a Abrale beneficiou mais de 25 mil pessoas em programas distribuídos por dez estados brasileiros. Sua rede conta hoje com 82 organizações em 19 países da América Latina, além de Espanha e Portugal.

A organização participa deste ano do FIIS (Festival de Inovação e Impacto Social), realizado pela Folha de S.Paulo, em parceria com Turma do Bem e Lunedi, de 2 a 7 de novembro, em Poços de Caldas (MG). Interface da Aliança Latina no país, a Abrale irá levar organizações da área da saúde latinoamericanas para participarem do festival.