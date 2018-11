Carlos Bolsonaro ironiza Folha após reportagem sobre WhatsApp

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, ironizou o jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira (18) em sua conta no Twitter.

O post foi feito após a veiculação de uma reportagem sobre a compra de pacotes de propaganda contra o PT via WhatsApp por empresários que apoiam Bolsonaro. A prática é considerada ilegal já que se trata de financiamento empresarial de campanha, o que é proibido por lei, e, ainda por cima, não é declarado.

"A foice de SP junto com a petralhada não se cansa de contar meias verdades ou mentiras descontextualizadas. O desespero de ambos é justificável! Vão perder a boquinha que o partido mais corrupto do Brasil bancou ao longo de seu tempo no poder!", diz a postagem.