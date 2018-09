Carlos Casagrande é internado com edema de glote por alergia alimentar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Casagrande, 49, foi internado às pressas na noite de terça para quarta-feira (24) no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com edema de glote causado por uma reação alérgica a quinoa. O ator narrou o acontecido em suas redes sociais e agradeceu seus amigos, que o levaram para o pronto-socorro.

"Por descuido comi quinoa, a que sou extremamente alérgico e vim parar no hospital com edema de glote. E esses caras pacientemente me levaram pro Einstein e aguardaram até que eu recebesse alta as 2 horas da manhã", narrou o ator.

Na foto, Casagrande aparece com um acesso no braço, recebendo medicamento na veia. Ele agradece a presença do amigo Leo Andrade, influenciador digital e Bruno Santos, modelo. "Quem acompanha o Leo sabe que ele fez abdominoplastia há menos de 1 mês, uma cirurgia com recuperação bem difícil pois o corte na altura do abdômen é de 360 graus, uma infinidade de pontos, ele ainda precisa de repouso, mas mesmo assim insistiu para ficar comigo até o final."

O ator também fez uma brincadeira com o fato de terem tirado uma foto. "Aqui estamos sorrindo mas é só rapidamente pra ficar bem na foto", escreveu.

A última participação do ator na TV foi em "I Love Paraisópolis", como Tiago Brenner. Em 2018 ele estreou no longa "Primavera", filme gravado ao longo de 20 anos, no Festival Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa.