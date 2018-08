Carlos César estreia cinco meses após ser contratado e é o pior em campo. Confira as atuações

Redação Bem Paraná

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Wilson ( 5,5 )

Não foi o maior culpado no lance do gol, mas a bola era defensável



Carlos César ( 4,0 )

Lance do 1º gol saiu nas suas costas. Criou pouco e cometeu muitas faltas.



Jean Carlos ()

Entrou aos 29-2º e conseguiu melhorar um pouco a criatividade do meio de campo.



Thalisson Kelven ( 6,0 )

Firme nas bolas pelo alto, mas ainda peca nas tentativas de lançamento.



Rafael Lima ( 6,5 )

Seguro. Foi quem mais acertou passes e o segundo com mais rebatidas.



A lex Alves ( 5,5 )

Improvisado na lateral, teve dificuldades para segurar os avanços de Júlio César.



Abner ( 6,0 )

Entrou aos 20-2º. Errou em alguns lances, mas acertou um bom cruzamento.



Uillian Correia ( 6,5 )

Foi quem organizou o meio de campo e levou o Coxa ao ataque.



Vinicius Kiss ( 6,0 )

Até participou bastante do jogo, mas faltou criatividade.



Guilherme Parede ( 6,0 )

Erra bastante, mas foi o único jogador de ataque que tentou fazer algo no 1º tempo.



Alisson Farias ( 5,0 )

Pegou pouco na bola e quando pegou, pouco produziu.



Carlos Eduardo ( 5,5 )

Entrou aos 16-2º e ajudou o time a manter a posse de bola.



Guilherme ( 5,5 )

Um chute de fora da área no começo do 2º tempo e mais nada.



Jonatas Belusso ( 5,5 )

Um cabeceio a gol, em cima do goleiro. Participou pouco do jogo.