Carlos Sánchez desfalca Santos em três jogos após seleção uruguaia rejeitar liberação

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não conseguiu a liberação do volante Carlos Sánchez da seleção do Uruguai, que disputará amistosos contra Brasil e França, nos dias 16 e 20 de novembro, em Londres e Paris, respectivamente. Após abrir mão dos últimos amistosos na Ásia, desta vez, o uruguaio fez questão de defender a seleção de seu país.

Por causa disso, Sánchez desfalcará o time alvinegro em três jogos: Flamengo e América-MG, fora de casa, e Botafogo, na Vila Belmiro.

Além de Sánchez, o Santos não contará com outro gringo para mais dois jogos. Bryan Ruiz foi convocado para a seleção da Costa Rica, que disputará amistosos contra Chile, dia 16, e Peru, dia 20. Sendo assim, o costarriquenho deve desfalcar o time contra Flamengo, dia 15, e América-MG, dia 18.

Antes disso, Sánchez e Bryan Ruiz defendem o Santos no duelo contra a Chapecoense na próxima segunda-feira, no Pacaembu, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio é titular absoluto da equipe santista, enquanto Bryan Ruiz terá a oportunidade de iniciar o jogo no lugar de Diego Pituca, suspenso.

Para este duelo, o Santos deve somar até sete desfalques. O técnico Cuca não contará com Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, lesionados, Gabigol, Victor Ferraz e Diego Pituca, além de Robson Bambu, que encerra seu contrato com o clube neste sábado.

Se não bastasse, Cuca acredita que não terá o jovem Rodrygo para o confronto contra a Chapecoense. O atacante está gripado e não treinou nesta semana. O comandante santista praticamente já definiu a maioria dos substitutos, mas revelou uma dúvida: Alison ou Yuri improvisado na zaga ao lado de Gustavo Henrique.

O Santos deve encarar a Chapecoense com a seguinte escalação: Vanderlei, Daniel Guedes, Yuri (Alison), Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Guilherme Nunes), Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Derlis González, Copete e Eduardo Sasha.