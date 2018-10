Carlos Sánchez fica fora de lista do Uruguai e reforça Santos em clássico

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos ganhou um importante reforço para o clássico do próximo dia 13, contra o Corinthians, no Pacaembu. Carlos Sánchez, que inicialmente fazia parte da pré-lista de convocados do Uruguai para os amistosos, não aparece na chamada definitiva anunciada pela seleção nesta sexta-feira (5). Desta forma, ele estará à disposição do técnico Cuca para o confronto do Campeonato Brasileiro.

Sánchez era cotado por Oscar Tabárez para os jogos do dia 12, contra a Coreia do Sul, e 16, contra o Japão, ambos na Ásia. Em coletiva, o uruguaio havia dito que não pediria dispensa da seleção. Porém, a Federação Uruguaia resolveu atender uma solicitação do clube brasileiro e liberou o atleta.

O uruguaio não é o único reforço de Cuca para o clássico. Na última quinta-feira (4), o Santos divulgou que Derlis González também estará à disposição do técnico para o clássico. O meia-atacante irá participar de apenas duas atividades sob o comando de Juan Carlos Osório e então deixará a seleção paraguaia –que passará por um período de treinos– para jogar o dérbi.

O Santos ainda tem dois jogadores convocados para seleções que podem ser liberados para o confronto. Rodrygo está na lista da seleção sub-20 para dois amistosos contra o Chile, enquanto Bryan Ruiz foi chamado para defender a Costa Rica em partidas contra México e Colômbia. A expectativa é de poder contar ao menos com o atacante de 17 anos para o clássico.