Carol Trentini diz que estar no PopStar inspira filho de 5 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Carol Trentini, 31, revelou que cantar no programa PopStar, da Globo, é uma "loucura", mas que toda a sua família está curtindo muito vê-la soltar a voz na atração dominical.

Para o seu filho mais velho, Bento, cinco anos, a aventura da mãe tem sido ainda mais especial. "Como ele já entende mais, ele diz que vai também para o PopStar e para o The Voice Kids. E ele canta o tempo todo. É afinadíssimo", contou. A modelo tem outro filho menor, Benoah, dois anos -ambos nascidos do casamento com o fotógrafo Fabio Bartel.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (27), na São Paulo Fashion Week. Pouco antes de entrar na passarela para a grife Água de Coco, Carol disse que cantar é "muito, muito, muito mais difícil" que desfilar.

"Não tem nem comparação. É uma sensação que eu nunca tive antes. No primeiro programa, parecia que eu estava me observando de cima, uma sensação de sair do corpo", contou.

Ela acrescentou que agora já consegue ficar um pouco menos nervosa. "Está um pouquinho mais leve, até porque eu também não tenho a pretensão de ser cantora, mas mesmo assim é difícil. É uma loucura, mas muito gostoso", afirmou.

A modelo disse, ainda, que participar do PopStar tem sido uma superação. "É um desafio pessoal, de tentar algo novo e me arriscar", concluiu.