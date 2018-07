Carreiras de impacto serão o tema do 12º encontro sobre transição em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Acontece no próximo dia 23 de julho a 12ª edição da Roda de Conversa – Carreiras de Impacto. Ministrado pela coach curitibana Danielle Fausto (embaixadora oficial no Brasil do YLAI - Young Leaders Of The America Iniciative - maior programa norte americano de intercâmbio), o evento é gratuito e nesta edição terá como temática central um assunto muito atual: Cases e trocas de experiência de quem já fez a transição de uma carreira convencional por uma carreira de propósito. Com o objetivo de apoiar aqueles que buscam construir uma carreira na qual possam exercer suas verdadeiras paixões, a coach ajudará os participantes a identificar o momento certo de tomar a decisão de forma acertada, tornando mais fácil a tão sonhada ascensão profissional e gerando impacto positivo ao longo da nova jornada. A 12ª edição da Roda de Conversa acontece no Centro e as inscrições devem ser feitas através do site: https://goo.gl/vcnav2.

Serviço

12ª Roda de Conversa / Transição de Carreiras com Danielle Fausto.

Data: 23 de julho de 2018, às 19:20

Local: Luiz Xavier, 68 - sala 607 - Centro

Inscrições e informações: https://goo.gl/ vcnav2