Carros, caminhões e motos: quem circula pelas rodovias do Paraná

Da Redação Bem Paraná

O fluxo de veículos em rodovias pedagiadas subiu 0,6% em setembro no comparativa a agosto. O fluxo de veículos leves apresentou crescimento de 1,8%, enquanto o fluxo de pesados caiu 1,4%. Os dados são do índice ABCR de atividade referente a setembro de 2018. Até agosto, no Paraná, mais de 65 milhões de veículos circularam por trechos paranaenses pedagiados. O índice que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas é construído pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias juntamente com a Tendências Consultoria Integrada.

No ano passado todo foram 103,5 milhões de veículos passando pelas rodovias com pedágio do Estado. Deste total, 66,2 milhões foram veículos leves; 32,4 milhões de veículos pesados (ônibus e caminhões); 1,5 milhão de motos; e ainda 3,2 milhões de veículos isentos de pagar a tarifa.

A circulação de veículos neste ano vinha bem até a greve dos caminhoneiros autônomos, em maio. “Apesar dos predominantes ganhos nos últimos meses, o fluxo total de veículos ainda se encontra com dinamismo abaixo do registrado no período anterior à greve dos caminhoneiros, considerando a série livre dos efeitos sazonais”, explica Thiago Xavier, analista da Tendências Consultoria.

Apesar da greve que paralisou o País por mais de dez dias, o número de veículos circulando pelo Paraná deve ficar próximo do resultado do ano passado, mas por causa do movimento dos veículos leves desde o começo do ano.