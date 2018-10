Carros compactos dominam vendas e Chevrolet Onix amplia liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os carros populares voltam a dominar as primeiras colocações em vendas no Brasil. Em setembro, sete dos dez modelos mais emplacados têm preço inicial abaixo de R$ 50 mil.

São esses modelos que puxam a retomada dos emplacamentos, que cresceram 14% no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2017. O dado inclui carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.

Ao todo, 1,87 milhões de unidades foram licenciadas entre janeiro e setembro de 2018. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (2) pela Fenabrave, entidade que representa as revendedores de veículos.

O Chevrolet Onix, que custa a partir de R$ 44.990 se isola na liderança em 2018. No acumulado do ano, o modelo teve 146.217 unidades emplacadas, que é quase o dobro das vendas do segundo colocado, o Hyundai HB20 (78.757).

Em alta, os utilitários esportivos representam 24,2% do mercado em 2018. Em setembro de 2016, essa participação era de 18%. O mais vendido desse segmento no acumulado de 2018 é o Jeep Compass, com 44.357 unidades comercializadas.

Cálculos feitos pela Chevrolet mostram que os SUVs deverão chegar a 30% de participação em 2023.

Hoje, o segmento que domina as vendas é o de hatches compactos, com 28,7% de participação.