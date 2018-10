Cartunista Ziraldo recebe alta e deixa hospital no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cartunista Ziraldo, 85, recebeu alta e deixou o Hospital Pró Cardiaco, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (23). Ele havia sido internado no dia 26 de setembro depois de sofrer um AVC.

Considerado um dos maiores cartunistas do Brasil, Ziraldo é conhecido por obras clássicas como "O Menino Maluquinho" (1980) e "Flicts" (1969), além de por sua longa atuação na imprensa, em veículos como o Jornal do Brasil e o Pasquim.

Em 2017, na ocasião do seu aniversário de 85 anos, ele disse à Folha, que "a velhice é uma coisa que te acontece de surpresa. Demorou 85 anos para chegar, fiquei irremediavelmente velho".

O Ziraldo também tem uma obra respeitada como artista gráfico, tendo produzido diversos cartazes. Em edições da Bienal do Livro, os encontros com ele costumam ser alguns dos mais disputados pelos jovens. Além do Menino Maluquinho, ele criou personagens como o Pererê, o Joelho Juvenal e Jeremias, o Bom.