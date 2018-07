Casa Cor Paraná chega ao fim neste domingo

Redação Bem Paraná, com assessoria

No próximo domingo chega ao fim a 25ª edição da Casa Cor Paraná, que traz uma seleção de ambientes e profissionais da arquitetura e decoração. Um dos ambientes que não pode ficar fora do roteiro de visitas é a Sala de Jantar de Janaina Macedo. Com 35 m² a engenheira civil resgata as mesas grandes para reunir a família, com muito estilo e minimalismo. O aconchego fica por conta de elementos originais da casa e também de peças antigas que contam história.

“A Sala de Jantar tem chamado muito a atenção, por ter design, mas sem perder a familiaridade trazida pelas peças que mostram um pouco de história. Além disso, procurei manter as características originais da edificação, como o piso de madeira e o forro espelhado, valorizando também os janelões em cerejeira com cristais bisotados”, comenta Janaina Macedo, que é formada em Engenharia Civil com especialização em Arquitetura.

Antigo e contemporâneo, arte e minimalismo

Este é quinto ano consecutivo de Janaina Macedo na Casa Cor Paraná e seus ambientes têm sempre a característica de serem luxuosos, com elementos nobres em suas composições. Na Sala de Jantar, Janaina mostra o contraste entre o antigo e o contemporâneo, em um espaço minimalista que preserva as características originais da casa e chama a atenção para as obras de arte dos consagrados artistas Siron Franco e Eleutherio Netto, que trazem cor ao dining.

Para compor o espaço, Janaina escolheu a cadeira Oscar que contracena com a mesa de 10 lugares. A clássica cadeira assinada por Sérgio Rodrigues foi concebida na década de 50, mas possui design atemporal. O buffet segue também o estilo das cadeiras em palha e madeira. Essa combinação traz um pouco de nostalgia e nos remete aos lares das décadas passadas, sem perder a contemporaneidade.

“Acredito que um ambiente tem que ter memória. Não basta o projeto ser bonito e funcional, tem que ter pessoalidade, contar um pouco da história de quem vive ali. Por isso nunca abro mão de peças que tenham significado para a família”, comenta. E falando em história, a herança milenar chinesa aparece no armário entalhado em dourado que serve de cristaleira e descanso para vinhos.

MESA CARBONIZADA – O coração de qualquer sala de jantar é, sem dúvidas, a mesa. No dining de Janaina, ela é a estrela. Desenhada pela profissional, o tampo de madeira de Pequiá, proveniente de manejo sustentável com certificação internacional, traz uma técnica ancestral japonesa, a de carbonização. Conhecida pelo nome de Shou Sugi Ban, a queima da madeira aumenta a proteção contra os efeitos da umidade e insetos, além de apresentar forte apelo estético. A mesa tem quatro metros e comporta 10 pessoas.

“A técnica marcou presença nesta edição do Isaloni, em Milão. Não há dúvidas que a carbonização é uma forte tendência e estará presente em vários projetos nos próximos anos”.

Artes de Siron Franco e Eleutherio Netto trazem cor ao espaço

O grande destaque do ambiente está na parede. A tela de 1,55 por 1,35 metros, chamada “O Primeiro Laço” do conceituadíssimo artista plástico Siron Franco, compõe a decoração. “Essa tela traz o primeiro desenho do homem da caverna e é um simbolismo disso. É gráfica e também pictórica, com massas de cor e pontos. Uma tela para se ver, as palavras não têm lugar aqui”, comenta o artista goiano, reconhecido internacionalmente.

No canto da sala, a imponente escultura em madeira natural resgatada do fundo de um rio, de Eleutherio Netto, é toda pigmentada com Lápis-Lazúli, rocha utilizada há milênios na Índia como gema. A cor, conhecida como azul de Yves Klein, traz ousadia à Sala de Jantar.

Nas paredes também estão os revestimentos naturais. De um lado o painel em couro e atrás da cristaleira uma peça de granito exótico Roma Imperiale com acabamento orgânico, dando continuidade à linha de arcos que a estrutura da casa apresenta. Para finalizar, o maxi lustre é uma releitura do clássico candelabro, com 1,15 metros de diâmetro, em metal dourado.

A Sala de Jantar de Janaina Macedo está na Casa Cor Paraná 2018, que acontece de 12 de maio a 01 de julho, em uma Mansão localizada na Rua Sergio Pereira da Silva, 10 – Pilarzinho, Curitiba/PR.

Parceiros fornecedores da Sala de Jantar:

Saccaro, Boulle, Gramarcal, Grey House, Entre Sedas, Bali Design, Decouros, Columbus Gold, Artpedra, Decormade, Adega Muffs.



Sobre Janaina Macedo: Formada em engenharia civil pela UFPR e Master em arquitetura e iluminação, Janaina Macedo atua na concepção e execução de projetos arquitetônicos e de interiores.

Serviço Casa Cor Paraná 2018

Período: De 12 de maio a 01 de Julho de 2018

Local : Rua Sergio Pereira da Silva, 10 – Pilarzinho, Curitiba/PR.

Ambiente: Sala de Jantar.

Horário de visitação: Terça a sexta-feira das 15h às 21h

Sábado e Feriados das 13h às 21h

Domingo das 13h às 19h.