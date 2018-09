Casa Curitiba Honesta divulga programação de aulas de gastronomia para setembro

Redação Bem Paraná

Hambúrguer, panificação, churrasco e massas são algumas das aulas de setembro na Casa Curitiba Honesta. A ideia é oferecer cursos rápidos para quem quer aprender a preparar pratos saborosos em um só dia. Todas as aulas acontecem das 19 às 22h30 e incluem a degustação do que é preparado. As inscrições podem ser feitas on line, no site http://curitibahonesta.com/loja/.

Confira a programação de setembro:

Dia 17 de setembro – Tudo na Brasa - Churrasco e Acompanhamentos – Aula exclusiva para Mulheres

Sérgio Medeiros, proprietário da Casa Curitiba Honesta, ensina a preparar carnes grelhadas e acompanhamentos direto na brasa. A aula inclui conceitos básicos sobre como afiar facas, acender e manter o fogo, pontos da carne e cortes. O instrutor também ensina diversas entradas, acompanhamentos e sobremesas que podem ser feitos na churrasqueira. Investimento: R$ 198.

Dia 18 de setembro – Aula de Pizza e Calzones

Técnicas de elaboração de pizzas e calzones artesanais com fermentação natural (levain), com o chef boulanger Daniel Bernardi. A programação inclui preparação de massas, molhos, combinação de ingredientes e funcionamento de fornos. Investimento: R$ 175.

Dia 20 de setembro – Tudo na Brasa - Churrasco e Acompanhamentos

Preparo de carnes grelhadas e acompanhamentos direto na brasa com Sérgio Medeiros. A aula inclui conceitos básicos sobre como afiar facas, acender e manter o fogo, pontos da carne e cortes. O instrutor também ensina diversas entradas, acompanhamentos e sobremesas que podem ser feitos na churrasqueira. Investimento: R$ 198.

Dia 21 de setembro – Charcutaria Artesanal

Aprenda a fazer em casa produtos de charcutaria de alta qualidade. Na programação, estão a elaboração de bacon, copa, lombo, salame, equipamentos necessários para produção de linguiças, entre outros itens. Haverá degustação de linguiças feitas no dia e itens de produção artesanal dos instrutores. A aula é ministrada por Sérgio Medeiros, da Casa Curitiba Honesta, e Marcelo Lemos. O investimento é de R$ 198.

Dia 26 de setembro - Aula de Panificação Artesanal

O chef boulanger Rodrigo Santiago, formado pela French Pastry School of Chicago, vai ensinar técnicas de panificação artesanal. O investimento é de R$ 175 e dá direito à aula, degustação, material didático e uma muda de levain (fermento natural). O chef vai ensinar a fazer massa básica, pão integral e pão com levain.

Dias 27 de setembro - Aula de Hambúrguer Artesanal

Essa aula tem à frente o chef Gilly Mazanek, formado em gastronomia pela PUCPR. A programação inclui preparação de hambúrgueres bovino, suíno, de siri, vegetariano e acompanhamentos como cebolas caramelizadas, geleia de pimenta, tapenade de azeitonas, maioneses artesanais, onion rings e batatas rústicas. Investimento: R$ 198.

A Casa Curitiba Honesta fica na R. André Zaneti, 199 - Vista Alegre, Curitiba. O Espaço também oferece aulas especiais para grupos fechados e eventos corporativos. Mais informações são obtidas pelo fone (41) 3434-3492 ou e-mail [email protected]

Serviço:

Aulas da Casa Curitiba Honesta

R. André Zanetti, 199 - Vista Alegre, Curitiba

Fone: (41) 3434-3492.

Email: [email protected]

Instagram @curitibahonesta

facebook.com/curitibahonesta/