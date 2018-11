Casa de Leitura do Parque São Lourenço faz leitura de contos africanos neste sábado

Redação Bem Paraná

A Barbas de Molho Produções convida o público de todas as idades a ouvir narrações orais de histórias africanas e afro-brasileiras no próximo sábado, 6 de outubro, às 11h e às 14h – COM ENTRADA GRATUITA

As duas apresentações serão realizadas pelo narrador, pesquisador e professor Cido Vasconcelos, e fazem parte de um projeto desenvolvido pela Barbas de Molho (orientação de Rafael Di Lari), que busca compartilhar com o público da cidade aspectos da cultura popular africana e expor novas perspectivas sobre as raízes brasileiras e curitibanas.

As histórias preparadas para o espetáculo foram adaptadas a partir de versões recolhidas anteriormente por Luís da Camara Cascudo, Nelson Mandela e Hugh Lupton e serão conduzidas com muita música pelo narrador, que também pesquisa o papel dos Griots – personagens das tradições populares de povos da África Ocidental.

Ø O projeto conta com apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba e incentivo da Copel.

Aproveite o passeio no parque e prestigie as histórias preparadas pelo grupo!

Sábado, 6 de outubro – 11h e 14h

Casa da Leitura Augusto Stresser, Parque São Lourenço (R. José Brusamolin, s/n, São Lourenço)