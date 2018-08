Casa noturna cancela shows de MC Loma e afirma que jovem de 15 anos não está na escola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa de shows Club Metrópole, de Recife, anunciou nesta segunda-feira (30) o cancelamento de duas apresentações da adolescente MC Loma, programadas para acontecer em setembro. A razão seria o fato de a adolescente de 15 anos não estar estudando.

"Fomos informados pela Start Music que MC Loma não conseguiria regularizar as suas condições de trabalho, exigências estabelecidas pela Vara Regional da Infância e Juventude, que disciplina a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos, pois não está sequer frequentando a escola e nem está matriculada", disse.

Segundo a boate, as negociações para que a adolescente se apresentasse no local começaram em abril, diretamente com a produtora, que teria assegurado que os shows estavam autorizados pelos órgãos competentes. Apesar disso, a casa recebeu informações de que responsáveis pelas últimas apresentações dela teriam sido multados.

O Club Metrópole afirmou em um comunicado que "é uma casa de entretenimento que funciona no estrito cumprimento das leis". "E, do ponto de vista legal, é imperativo que menores de 18 anos, que exerçam funções remuneradas, continuem a frequentar a instituição escolar."

A reportagem tenta falar com a assessoria da cantora desde a tarde desta terça-feira (31), mas sem retorno.

Os ingressos para a festa Preparada, que acontecerá no dia 15 de setembro e teria a participação de MC Loma, serão devolvidos automaticamente, segundo a casa de shows. Os adquiridos pelo Sympla serão devolvidos automaticamente e os adquiridos na Chilli Beans poderão ser restituídos no Bar do Céu (ao lado da Metrópole).

A festa Preparada, que acontecerá no Clube Metrópole, terá a apresentação de Valesca Popozuda. Já o show de 16 de setembro, que também teria a participação da MC Loma, acontecerá no Trio da Metrópole, na Parada da Diversidade.

MC Loma, que se chama Paloma Roberta Silva Santos, e suas companheiras de palco, as Gêmeas Lacração, Mirella e Mariely Santos da Silva, 18, ficaram conhecidas no último Carnaval com o clipe do seu brega-funk "Envolvimento". O hit tinha tudo para ficar na zombaria, mas as levou a cantar com Anitta e a assinar com uma produtora de São Paulo.