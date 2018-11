Casa Quatro Ventos completa um ano

Da redação

A Casa Quatro Ventos – movimento e arte, um espaço cultural independente situado no Alto da XV, completa, no dia 1º de dezembro, seu primeiro ano de vida. O espaço tem conquistado um lugar cativo na cena cultural e artística da cidade, promovendo e acolhendo iniciativas de artista locais, nacionais e internacionais.

Ao longo de 2018 a Casa Quatro Ventos realizou atividades como oficinas artísticas de diferentes áreas, apresentações musicais e performativas, exibições de filme, bazares, festas, palestras, debates e práticas de pesquisa e investigação em artes. Somando mais de 150 artistas e atingindo um público de mais de 3 mil pessoas.

A Casa Quatro Ventos, iniciativa dos artistas e produtores culturais Augusto Ribeiro, Cindy Napoli, Diego Marchioro e Juliana Caimi surgiu com desejo de realizar e acolher ações artísticas e culturais, nutrindo uma programação permanente, além de abrigar escritórios da área de economia criativa e mover para diversas direções entre a criação artística e produção cultural em suas variadas manifestações.

Uma casa rosa dos anos 50, localizada na Rua da Paz, traz para seus cômodos originais novos ares, adaptando e transformando os ambientes às necessidades de cada proposta, proporcionando uma atmosfera fértil para encontros e trocas que acontecem em seu jardim, garagem e estúdio.

O QUE VAI ROLAR?

Dia 1º/12, às 14h no estúdio:

5 planos para construir juntos - com Fernando de Proença e Renata Roel

* participação mediante inscrição prévia, pelo e-mail: [email protected]

A partir das 16h no quintal

Composição de imagens - ação coletiva

Construção em tempo real de publicação - com Editores Nômades

A partir das 18h na sacada -Show com Iria Braga, Thayana Barbosa, Vilma Ribeiro e Lilian Nakahodo na garagem - Performance e discotecagem com Juana Profunda

EM OBRAS! na Casa inteira

+ Elenize Dezgeniski + Elisa Cordeiro + Tuca Kawai + Thalita Sejanes + Lena Muniz + Vivaldo Vieira Neto

+ Reportagem Gráfica com José Marconi e os Desenhadores de Rua

+ Haverá festa com o que restar de/com Francisco Mallmann

+ "memória do tempo presente" com você e a imagem que você trouxer

*Nosso bar estará aberto com comidinhas e bebidas.

SERVIÇO

Festa de 1 ano da Casa Quatro Ventos

Onde: Casa Quatro Ventos (rua da paz, 51)

01 de dezembro a partir das 14hrs.

Entrada: uma imagem "memória do tempo presente"