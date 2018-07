Casada com ex de Susana Vieira, filha de Leonardo lembra ataques de fãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jéssica Costa revelou que no início de seu relacionamento com Sandro Pedroso ela foi duramente criticada por fãs de Susana Vieira, com quem o mágico se relacionou por seis anos entre idas e vindas. A filha do cantor Leonardo contou que desde que saiu na imprensa a primeira foto com o também ator, ela recebeu muitas ofensas nas redes sociais por admiradores da atriz.

"No começo, fiquei chocada. Não sabia lidar com a situação, mas sempre fiquei quietinha na minha. Eu estava grávida...Vocês não tem noção do que eu passei na gravidez. Nunca falei nem tenho que falar mal dela. Não conheço ela. Entendo que ela é ex dele, que fez parte da história dele. Respeito muito a história que os dois tiveram. Hoje em dia, não me incomoda em nada. Se citam ele numa matéria como ex dela, não me incomoda", disse.

Jéssica lembrou também que Leonardo não gostava de Sandro Pedroso no início do namoro e que o cantor ficou muito bravo quando soube que a filha estava grávida do ator.

"Meu pai não era a favor de maneira nenhuma. Porque eu e o Sandro não chegamos a namorar, a ter um relacionamento antes de eu engravidar...Meu pai só conhecia o Sandro das pessoas falarem...No começo, realmente ele foi contra o nosso relacionamento. Quando eu falei para o meu pai que estava grávida, ele ficou chateado, mas com todas as razões dele... Não era o futuro que o meu pai esperava pra mim. Ele ficou puto", contou.

Jéssica e Sandro são pais de Noah, 2. A estudante, de 26 anos, afirmou que atualmente o marido e o pai se dão bem. “Agora, está tudo na paz. Acho que o meu pai gosta muito do Sandro. Toda a vez que ele vê o Sandro, trata ele tudo bem".